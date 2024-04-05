ads
الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

شاهد.. 200 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى حوالي 200 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات والقيود والعراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

تعرض المعتكفون في أروقة المسجد الأقصى لمضايقات واعتقالات من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان. على الأقل، تم اعتقال 27 معتكفا وتعرض الوافدون لقيود إضافية على دخول المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل.

وتم تعزيز قوات الشرطة التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، حيث نشرت حوالي 3000 عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

432504425_3431232867167568_4414590825918214512_n
432504425_3431232867167568_4414590825918214512_n
432513713_796081018816601_8672770004253688195_n
432513713_796081018816601_8672770004253688195_n
432527504_1458882968337621_4912568103448670702_n
432527504_1458882968337621_4912568103448670702_n
434263066_435893548852041_6635737075844652989_n
434263066_435893548852041_6635737075844652989_n
434323269_958218885895819_7964209508263509006_n
434323269_958218885895819_7964209508263509006_n
434448833_1099604137929273_7750525209828007328_n
434448833_1099604137929273_7750525209828007328_n
434704309_392639506885739_630786406497064517_n
434704309_392639506885739_630786406497064517_n
مصل المسجد الأقصى الاحتلال