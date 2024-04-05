شاهد.. 200 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

أدى حوالي 200 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات والقيود والعراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

تعرض المعتكفون في أروقة المسجد الأقصى لمضايقات واعتقالات من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان. على الأقل، تم اعتقال 27 معتكفا وتعرض الوافدون لقيود إضافية على دخول المسجد الأقصى في هذا الشهر الفضيل.

وتم تعزيز قوات الشرطة التابعة للاحتلال في مدينة القدس المحتلة، حيث نشرت حوالي 3000 عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

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