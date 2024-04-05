شوط أول سلبي بين آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن بمشاركة مرموش

انتهى الشوط الأول من مباراة آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، ونظيره فيردر بريمن بالتعادل السلبي، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

تواجد مرموش في تشكيل آينتراخت فرانكفورت الأساسي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن في المباراة، لكنه تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 23.

سجل عمر مرموش 10 أهداف حتى الآن في الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت، وصنع 6 آخرين.

يحتل فريق آينتراخت فرانكفورت، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة، بينما يأتي فيردر بريمن في المرتبة العاشرة وفي رصيده 30 نقطة.

بدأ آينتراخت فرانكفورت، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: - كولينز - كوخ - باشو

خط الوسط: توتا - إيبمبي - ماريو جوتزه - فيليب ماكس

وفي الهجوم: عمر مرموش - فارس شعيبي - أنسجار كناوف.