أحمد حجازي يقود اتحاد جدة أمام التعاون في الدوري السعودي

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق اتحاد جدة، اليوم الجمعة، نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حجازي في التشكيل الأساسي للعميد، حيث يقود خط الدفاع، رفقة لويز فليبي، وفواز الصقور ومد الله العليان.

وتعد مشاركة أحمد حجازي في هذه المباراة، هي الظهور السابع له مع الاتحاد في الدوري السعودي، بعد قيده في القائمة المحلية يناير الماضي.

ويحتل فريق اتحاد جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 46 نقطة، بينما يأتي التعاون خامسًا بنفس عدد النقاط.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة التعاون

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - لويز فليبي - مد الله العليان

خط الوسط: رومارينيو - نجولو كانتي - فرحة الشمراني - فيليبي جوتا

وفي الهجوم: كريم بنزيما - عبدالرزاق حمدالله.