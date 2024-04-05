الأعلى للطرق الصوفية: مصر بها 15 مليون درويش ومريد رسميًا

قال الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن مصر بها حوالي 80 طريقة صوفية ونحو 15 مليون مريد، موضحا أن التيار الصوفي أكبر تيار ديني في مصر.

وأضاف أبو هاشم خلال لقاءه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الصوفيون وسطيون وليس لهم علاقة بالسياسة إنما يتركونها لأهلها ويلتزمون بسلوكهم الطيب للتأثير في المجتمع.

وتابع أن سلوك الانسان الطيب هو الشيء الذي نسعى الوصول إليه، من أجل التأثير في الناس بهذا الأسلوب.

واختتم عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أن الشعب المصري كله مُسالم ومتدين بطبعه ومُحب لآل البيت، ونسعى لإظهار هذه الصورة، وتصحيح الصورة الخاطئة التي أُخذت عن الشعب المصري.

