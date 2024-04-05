انقلاب فى اتحاد الكرة على جمال علام

حالة من الغضب والاستياء داخل مبنى الجبلاية، على رئيس اتحاد الكرة، جمال علام، بسبب ظهوره الإعلامى المتكرر، فى الآونة الأخيرة، وتصريحاته العنترية التى سببت عددا من المشاكل، خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن ضرورة وجود متحدث إعلامى داخل اتحاد الكرة، وتصريحات متفق عليها قبل خروجها للإعلام، حتى لا تثير البلبلة، كما يحدث حاليا.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن هناك انقساما داخل مجلس الجبلاية على تعيين متحدث إعلامي.

وأشار المصدر إلى أن تصريحات جمال علام رئيس اتحاد الكرة تسببت فى أزمة مع المدير الفنى للاتحاد علاء نبيل، واستياء الأخير من هذه التصريحات.

وعلى صعيد المنتخبات؛ حرص الجهاز الفنى لمنتخب ٢٠٠٧ بقيادة أسامة نبيه على التواجد فى أكثر من محافظة، خلال الفترة الماضية، لمتابعة عدد من اللاعبين بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية، وحضور مباريات جمعت منتخب بورسعيد والإسكندرية ومنتخب الإسماعيلية والسويس.

كما تواجد الجهاز الفنى فى دورة زد التى شهدت مشاركة أندية: الأهلى والزمالك والمقاولون و زد و إنبي.

ويضم الجهاز الفنى المنتخب ٢٠٠٧ كلاً من: أسامة نبيه مديرا فنيا، وشريف عبد الفضيل مدربا عاما، ومحمد عمر النور مساعد مدرب، وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس، وحمادة أنور مديرًا للفريق.