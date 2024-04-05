"الشرقية" تنظم يوما ثقافيا بقرية قهبونة التابعة بمركز الحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

ومن جانبه أشار أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى تنظيم يوم ثقافى بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة وبالإشتراك مع صندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومى للطفولة والأمومة بقرية قهبونة التابعة لمركز ومدينة الحسينية وذلك بحضور كلا من المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية وعدد من التنفيذيين وقيادات مؤسسة حياة كريمة وذلك ضمن مبادرة" أنت الحياة" و"حياة كريمة".

أوضح مدير فرع ثقافة الشرقية إلى تنوع الفعاليات ما بين تقديم عرض لفرقة الشرقية للعرائس تحت التأسيس أراجوز ل (مهدى السيد -تريزا فريد - زينب عطيه -أحمد سمير ) فى توصيل أداء درامى صوتى للأطفال عن مشروعات حياة كريمة كما تم تقديم عرض متميز لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى بقيادة المايسترو أحمد صلاح.

وأضاف مدير فرع ثقافة الشرقية إلى قيام قصر ثقافة فاقوس بتنفيذ ورشة فنية فى الرسم الحر بمدرسة المزارقة الإعدادية المشتركة.

وفي بيت ثقافة أبو حماد تم إلقاء محاضرة بعنوان (دور المرأة في تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوقها وتمكنها اقتصاديا واجتماعيا) بالتعاون مع مدرسة الصوة الثانوية المشتركة و فى إطار مبادرة قدوة تحدث الدكتور محمد محمد رمضان مستشار التدريب والتثقيف بالوطن العربي قائلًا إنطلقت مبادرة قدوة لتمكين المرأة المصرية من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير مشروعها، كذلك المساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي.

كما قام بيت ثقافة أبو حماد بتنظيم ورشة حكى مع الأطفال وتضمنت الورشة حكى قصص مع الطلبة وفتح الحوار بين القائم بالورشة والطلبة.