وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بالعمل على تكثيف جهود النظافة وأهمية المتابعة الدورية والصيانة للسيارات والمعدات خاصة معدات النظافة، وبالتنسيق والتعاون التام بين الإدارات داخل مجلس مدينة مرسى مطروح والقرى؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب أهمية دور رؤساء القرى في متابعة تنفيذ وتيسير الخدمات للمواطنين والتواصل المستمر معهم والاستماع لاحتياجاتهم وتذليل العقبات لتلبية مطالبهم في إطار من المسئولية، وكحلقة وصل مع القيادات التنفيذية بمجلس المدينة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وكفاءة البنية التحتية.

وجاء ذلك خلال اجتماع محافظ مطروح، مع رؤساء القرى ومديرى الإدارات بمجلس مدينة مرسى مطروح، بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.

وناقش محافظ مطروح مع رؤساء القرى مطالب واحتياجات كل قرية، والإمكانيات المتاحة والتشديد على متابعة جهود تقديم الخدمات سواء بالوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب، والكهرباء والطرق الداخلية والمياه وغيرها، وتوافر الخدمات المختلفة بالقرية، وتشغيلها بالشكل الجيد والإبلاغ عن أى معوقات لسرعة حلها.

كما وجه محافظ مطروح بالحفاظ على مايتم من مشروعات مع الحرص على الصالح والمال العام وعدم السماح بأى تجاوزات، مشيرا إلى أنه جارٍ توسعة الحيز العمرانى لقرية القصر والتنسيق مع الموارد المائية والري بشأن وادى لاشطان وفق الدراسات والابحاث العلمية مع تقدير كافة أراء أهالي المنطقة مع حماية المنازل بعيدا عن مسار السيل.

ووجه أيضًا بمراجعة موقف مدرسة حلازين و توفير الاعتمادات لمدها بالكهرباء، وكذلك مخاطبة مبادرة مشروعات حياة كريمة بشأن احتياج وحدة تخلية قرية أم الرخم مكثف لتشغيلها ،وكذلك فرش اثاث لوحدة المحلية مع دخولها لمسابقه التميز الحكومى، والحاجة لتشغيل سيارة مطافى، والتنسيق مع الطرق حاجة الطرق الداخلية بقرية سيدى حنيش لرفع كفاءة.

كما استمع محافظ مطروح لمطالب قرية كشوك عميرة لكوبرى مشاه للعبور أعلى الطريق الدولى الساحلى مطروح اسكندرية مشيرا إلى أنه تم مخطط 13 كوبرى تم الانتهاء من 9 منها.

محافظ مطروح يوجه بتكثيف جهود النظافة وأهمية المتابعة الدورية

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