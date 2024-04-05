القاهرة الإخبارية: توقعات بزيارة مدير "CIA" القاهرة لبحث ملف المحتجزين في غزة

ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن باراك رافيد، مراسل موقع أكسيوس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أعلن نقلًا عن مصدرين، بأنه من المتوقع أن يتوجه مدير المخابرات المركزية الأمريكية "CIA" إلى القاهرة الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، في مسعى لتحقيق انفراجة في المحادثات المتعلقة بإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 33037 شهيدًا، و75668 مصابًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنًا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فيما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكية، أن قتل إسرائيل سبعة من موظفي "المطبخ المركزي العالمي" شكّل لحظة فاصلة في واشنطن، أدت إلى تسريع وتيرة التراجع المستمر منذ أشهر في الدعم الأمريكي للحرب في غزة.

وأمس الخميس، تغيرت اللهجة الأمريكية تجاه حليفتها التقليدية إسرائيل إلى "تهديد وتحذير"، إذ دعا الرئيس الأمريكي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأخبر "نتنياهو" أن السياسة الأمريكية المستقبلية ستتحدد من خلال تقييم الإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وحماية عمال الإغاثة، وفق "رويترز".