دراسة حديثة تكشف أكثر الأمراض خطورة وعلاقتها بتنظيف الأسنان

كشفت دراسة جديدة عن وجود صلة بين سوء نظافة الفم وخطر الإصابة بسرطان الأمعاء القاتل.

ووفقا للفحوصات الخاصة بمركز Fred Hutchinson للسرطان في الولايات المتحدة والتى أسفرت عن فحص 200 حالة من سرطان الأمعاء واكتشف ميكروبا محددا في الفم لدى حوالي 50% من الحالات.

كما أوضحت الدراسة أن الميكروبات تعزز تطور السرطان ويمكن أن تؤدي إلى نتائج أسوأ.

وفقا لما قال الطبيب فراك حامد من مركز Aesthetique لطب الأسنان إن وجود علاقة مفاجئة بين كيفية رعايتنا بأسناننا وخطر الإصابة بسرطان القولون يبدو أن نوعا معينا من البكتيريا التي توجد عادة في فمنا ويمكن أن تنتقل إلى القولون إذا لم ننظف أسناننا بشكل صحيح وما يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأضاف أن هذه البكتيريا يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من سرطان القولون والمستقيم.

لذا أكد على أهمية الحفاظ على صحة الأسنان والفم وقال هذا يوضح لنا مدى أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام وزيارات طبيب الأسنان للحفاظ على صحة جيدة.