طلب التحريات في مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم بالطريق الأوسطي

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث اصطدام سيارتين أعلى الطريق الأوسطى، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة عقب مناظرة جثمان الشخص المتوفى والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لمعرفة ملابسات الحادث.

البداية بتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا نطاق أعلى الطريق الدائري الأوسطى.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارتين ما أسفر عن حالة وفاة و8 مصابين نقلوا إلى المستشفى.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.