ads
الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

طلب التحريات في مصرع وإصابة 9 أشخاص بحادث تصادم بالطريق الأوسطي

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث اصطدام سيارتين أعلى الطريق الأوسطى، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة عقب مناظرة جثمان الشخص المتوفى والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لمعرفة ملابسات الحادث.

البداية بتلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا نطاق أعلى الطريق الدائري الأوسطى.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارتين ما أسفر عن حالة وفاة و8 مصابين نقلوا إلى المستشفى.

جنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

اصطدام سيارتين الطريق الاوسطى