بالصور.. وكيل الرياضة بالقليوبية يشهد تكريم 400 فائز من حفظة القرآن بنادي بنها

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بنادى بنها الرياضى وايضا حفل ومركز شباب منية السباع، واللذان أقيما مساء اليوم الخميس، ضمن مبادرة "كان خُلقُه القرآنَ" والتى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لتكريم حفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك داخل الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة .

أقيم حفل تكريم نادى بنها الرياضى بحضور فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، الدكتور مصبح الكحيلي رئيس مجلس إدارة نادي بنها، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، محمود شعبان معاون المدير العام وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادى والمدير التنفيذى وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية وأولياء أمور الفائزين وتم تكريم 150 فائز من حفظة القرآن الكريم ، فى إطار خطة النشاط الثقافى والدينى بنادى بنها الرياضى .

بينما جاءت احتفالية مركز شباب منية السباع بحضور اللواء مجدى سيف ، عضو مجلس النواب، الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة ، أحمد يحيى ، مدير إدارة شباب بنها، عبدالله سيف رئيس مجلس إدارة المركز، وسط حشود كبيرة من الشخصيات العامة ورجال وزارة الأوقاف والأزهر وأعيان ورموز القرية والشخصيات العامة، وتضمنت الفعاليات تكريم 250 مشارك من حفظة القرآن الكريم ، وعلى جانب الحفل تم تكريم الطلبة الاوائل والمتميزين فى المراحل التعليمية المختلفة .

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أن مبادرة "كان خُلقُه القرآنَ" يتم تنفيذها بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم وحث النشء والشباب على حفظ وفهم وتدبر معانى القرآن الكريم إيمانا وانطلاقا بضرورة التأسي بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية، وتأتى المبادرة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، بتكثيف البرامج والأنشطة لتفعيل وتعظيم دور مراكز الشباب فى بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعي لدى النشء والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية نحو المستقبل .

وأضاف الصبروط، أن المبادرة تأتى ضمن سلسلة كبيرة من المبادرات الشبابية والمجتمعية والدينية التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الآونة الأخيرة ومنها مبادرة *تجلى مولد الهادى* احتفالا بالمولد النبوى الشريف ، ومبادرة *سدرة المنتهى* احتفالا بذكري الاسراء والمعراج ، مبادرة *الأقصي بين الماضى والحاضر* احتفالا بذكرى النصف من شهر شعبان وتحويل القبلة، مبادرة *أمى تاجى* احتفالا بعيد الأم واخيرا مبادرة *كان خُلقُه القرآنَ* لتكريم حفظة القرآن الكريم داخل مراكز الشباب، والعديد من المبادرات المجتمعية التى تم تنفيذها فى الفترات السابقة وحققت نجاحا ومردودا إيجابيا بين النشء والشباب ، وأشار الصبروط إلى أن المبادرة تستهدف مشاركة واستفادة عشرات الآلاف من النشئ والشباب على مستوى جميع الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة خلال العشر أيام الأواخر من شهر رمضان الكريم.

يذكر أن المبادرات المجتمعية والشبابية التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تأتي بهدف توسيع قاعدة الممارسة وزيادة عدد المترددين على الهيئات الشبابية والرياضية وتستهدف الاستمرارية فى التنفيذ لتعظيم الاستفادة حيث يتم تكرار وتعميم تلك المبادرات بشكل دورى بالإضافة للتأكيد على أن مراكز الشباب لا يقتصر دورها على الرئاسة فقط بل يمتد ويتنوع لكافة المجالات الثقافية والاجتماعية والدينية وكافة المحاور الخاصة ببناء وتشكيل الوعى والشخصية لدى النشء والشباب، وتأتى تلك الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.