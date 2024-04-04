تشيلسي يحبط ريمونتادا مانشستر يونايتد في قمة مثيرة بالدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي، مساء اليوم الخميس، فوزًا مثيرًا على ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة إثارة كبيرة منذ بدايتها وحتى لحظاتها الأخيرة، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.

افتتح كونور جالاجير التهديف لصالح البلوز في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف كول بالمر الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وقلص الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو الفارق لليونايتد بهدف في الدقيقة 34، قبل أن يدرك البرتغالي التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 39.

وكاد جالاجير أن يضع تشيلسي من جديد في المقدمة في الدقيقة 45+3، ولكن اصطدمت كرته بالعارضة.

في الشوط الثاني، أحرز جاراناتشو الهدف الثالث لمان يونايتد في الدقيقة 67 من صناعة البرازيلي أنتوني، ليقترب مانشستر يونايتد من تحقيق ريمونتادا مثيرة على الفريق اللندني.

ولكن في الوقت بدل من الضائع من اللقاء، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 90+10، نفذها كول بالمر بنجاح.

بعد مرور دقيقة واحدة، أعاد بالمر، تشيلسي للمقدمة من جديد بالهدف الرابع والثالث له في اللقاء، ليسجل هاتريك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليخطف فريقه 3 نقاط ثمينة في قمة الجولة 31 من البريميرليج.

بتلك النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة، ارتقى بها إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 48 نقطة في المرتبة السادسة.