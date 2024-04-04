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الخميس 04 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

4 أهداف.. شوط أول مثير بين تشيلسي ومانشستر يونايتد بالبريميرليج

مباراة تشيلسي ومانشستر
مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد
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شهد الشوط الأول من مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، التي تقام حاليًا بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة كبيرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما، بعدما بدأت أحداثه مبكرًا بمحاولات هجومية عديدة على كل مرمى.

وافتتح كونور جالاجير التهديف لصالح البلوز في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف كول بالمر الهدف الثاني في الدقيقة 19 من ركلة جزاء.

وقلص الأرجنتيني أليخاندرو جاراناتشو الفارق لليونايتد بهدف في الدقيقة 34، قبل أن يدرك البرتغالي التعادل للشياطين الحمر في الدقيقة 39.

وكاد جالاجير أن يضع تشيلسي من جديد في المقدمة في الدقيقة 45+3، ولكن اصطدمت كرته بالعارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

ويحتل فريق تشيلسي، المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المرتبة السادسة وفي رصيده 48 نقطة.

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