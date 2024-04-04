صلاح عبد الله: برامج المقالب سبوبة حلوة.. وأكره المشاركة فيها

أكد الفنان صلاح عبد الله، كرهه لبرامج المقالب وحرصه على عدم المشاركة فيها، قائلا: "بكره برامج المقالب ولا اشارك فيها وانا شاركت زمان في بعض برامج المقالب وكانت بسيطة وخفيفة ودلوقتي لا خلاص وهي سبوبة حلوة بس مينفعش أشارك فيها".

وانتقد صلاح عبد الله، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، المذاع على قناة القاهرة والناس، نشر المشاهير لحياتهم الشخصية على وسائل السوشيال ميديا، مؤكدا أن الأجيال الحالية من الشباب تفكيرهم مختلف عن جيله ويستخدمون السوشيال ميديا والهواتف المحمولة بطريقة غريبة.

وأضاف: "مشكلتي مش مع بناتي ولكن مع أحفادي وعندي حفيدين والموبايل حاجة صعبة جدا بالنسبة لهم وطريقة تفكيرهم مختلفة ودماغهم مختلفة".