"رامز جاب من الآخر".. لبنى عبدالعزيز وهبة الحسين ضحايا حلقة الليلة

يستضيف الفنان رامز جلال الفنانتين لبنى عبدالعزيز وهبة الحسين في حلقة اليوم من برنامجه "رامز جاب من الآخر"، المذاع على قناة Mbc مصر .

تقوم فكرة برنامج "رامز جاب من الآخر" على استضافة ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس أنه برنامج حواري يحمل اسم "رامز ورلد"، ثم يفاجأ الثنائي بالمقلب وأنهما في برنامج يحمل اسم "رامز جاب من الآخر".

ويمر الضيوف خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهة، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

وظهر عدد من النجوم في برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.