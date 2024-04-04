استمرار الحملة المكبرة لإزالة تعديات الأراضي الزراعية بطريق رافد جمصة

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات التي جرى تنفيذها علي الأراضي الزراعية وتبويرها بطريق رافد جمصة .

قاد الحملة المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر ، و أحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصة بمشاركة كلا من المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطرية ، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة ، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالدقهلية ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصوره، وبمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بطريق رافد جمصة

ووجه المحافظ بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين وإحالة كافة المخالفات الي النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأراضي الزراعية ، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخرى .

وشدد المحافظ قائلاً “لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مرة أخرى وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخرى”.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه ، مشيرا إلي “إننا أمام تحدي كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية ، لأن ترك التعدي عليها هو خيانة للوطن ، وعدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها وإهدارها”.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين .

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