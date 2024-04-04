إزالة مقلب عشوائي على مساحة 2.5 فدان فى دكرنس

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، تنفيذ حملة نظافة مكبرة بمركز دكرنس استهدفت رفع كافة تراكمات المخلفات الصلبة والبلدية بقطعة الأرض الفضاء بمساحة ٢,٥ فدان بجوار مقابر المسلمين فى اطار المتابعة اليومية لأعمال منظومة المخلفات البلدية.

وقال محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وجهاز النظافة والتجميل إنه جرى التنسيق مع الدكتورة أمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس لإخلاء المقلب ضمن الجهود التي تبذلها محافظة الدقهلية لرفع جميع التراكمات التاريخية بمقالب القمامة العشوائية ورفع كفاءة منظومة النظافة ومنظومة المخلفات الصلبة علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومع الهيئة العربية للتصنيع للتخلص الآمن من هذه التراكمات.

حملة نظافة مكبرة تزيل مقلب عشوائي على مساحة 2.5 فدان فى دكرنس :

ووجه أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مركز ومدينة دكرنس بضرورة قيام المختصين بالجهاز الاداري لرئاسة مجلس المدينة بسرعة الانتهاء من تنفيذ مقترح للاستغلال الأمثل لقطعة الأرض من خلال تنفيذ مشروعات خدمية لخدمة أهالي مركز دكرنس مشددا باهمية الحفاظ علي قطعة الارض ومنع وضع اي مخلفات عليها مرة أخرى ليتم استخدامها فيما يعود بالنفع علي مواطني مركز ومدينة دكرنس.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر لوزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية في اطار المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.

وثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر لوزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظة عملا علي إرضاء المواطنين.

حملة نظافة لإزالة مقلب عشوائي فى دكرنس

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