الشرطة الإسرائيلية تنشر عناصرها استعدادا للجمعة الأخيرة من رمضان

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس، عزمها نشر 3600 عنصر في القدس الشرقية غدًا، في إطار استعداداتها للجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

من ناحية أخرى، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب تستعد لاحتمال تصعيد إيراني يوم الجمعة المقبلة، استجابةً للضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويُعتقد أن جيش الاحتلال ينظر إلى احتمالية أن تكون طهران تسعى لإضفاء طابع ديني رمزي على رد فعلها خلال الجمعة الأخيرة من رمضان.

وأوضحت هيئة البث، أن السيناريوهات التي تُدرسها إسرائيل تتضمن إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من عدة دول كلبنان وسوريا والعراق واليمن، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ باليستية مباشرة من إيران على إسرائيل من مسافة تتجاوز ألف كيلومتر.

وتشمل الاستعدادات الإسرائيلية أيضًا سيناريوهات لمحاولات تسلل جماعات مسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لما أفادت به هيئة البث.