سويسرا تستعد للتصويت على الحد من الهجرة

بادر 114 ألف سويسري بجمع توقيعاتهم لفرض قيود على الهجرة، مستهدفين الحفاظ على "مشهدهم الفريد" و"جودة حياتهم".

يُتوقع أن يصوت السويسريون على تعديل دستوري يهدف إلى الحد من الهجرة، وذلك بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع، وهو العدد المطلوب لفرض استفتاء شعبي في سويسرا.

وتقترح المبادرة تعديل الدستور السويسري لتحديد سقف لعدد السكان الدائمين في سويسرا بـ10 ملايين نسمة قبل عام 2050، ويشمل هذا العدد المواطنين السويسريين والأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة صالحة لعام على الأقل.

في حين تُلزم المبادرة الحكومة ومجلس النواب باتخاذ "إجراءات، خصوصاً في ما يتعلق باللجوء ولم شمل العائلات" إذا تجاوز عدد السكان 9.5 مليون نسمة قبل عام 2050. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الامتثال لسقف 10 ملايين نسمة.

بينما إذا فشلت الإجراءات في الحد من الهجرة، قد تضطر سويسرا إلى إلغاء الاتفاقية المرتبطة بحرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي.

تأتي المبادرة في ظل مفاوضات من أجل التقارب بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مخاوف من نقص السكن، وارتفاع الإيجارات، والاختناقات المرورية، واكتظاظ النقل العام، وتراجع معايير المدارس، والعنف والجريمة، ونقص الكهرباء، وثبات دخل الفرد، وارتفاع أقساط التأمين الصحي، "وتفاقم الضغط على ريفنا الجميل".