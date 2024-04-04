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الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش الإسرائيلي يلغي الإجازات ويستعد لاجتياح رفح

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية ستجتاح رفح التي يلوذ بها نحو 1.5 مليون نازح من سكان القطاع.
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس، إنه أوقف منح الإجازات لجميع الوحدات القتالية وسط مخاوف من تصعيد محتمل بعد مقتل قائدين عسكريين إيرانيين في دمشق هذا الأسبوع مما أثار تهديدات بالانتقام.
وذكر الجيش "وفقاً لتقييم الوضع، تقرر إيقاف الإجازات موقتاً لجميع الوحدات القتالية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي".
وأضاف الجيش في البيان أنه "في حالة حرب وأن نشر القوات يخضع لتقييم مستمر وفقاً للاحتياجات".

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