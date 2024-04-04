الإحصاء: 37.2 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يناير 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2024 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.08 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2024 مقابل 3.32 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 37.2٪.

وأشار الجهاز إلى أنه انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 15.6٪ حيـث بلغـت 3.46 مليـار دولار خـلال شهــر يناير 2024 مقابــل 4.10 مليـــار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلك إلــى انخفــاض قيمـة صــادرات بعض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 8.1٪، أسمدة بنسبة 47.7 ٪، بترول خام بنسبــة 22.1 %، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 87.1٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبة 24.9%، ملابس جاهزة بنسبة 35.7 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 38.6 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 12.8 %).

ولفت الجهاز إلى أنه انخفضت قيمة الواردات بنسبة 25.3٪ حيث بلغت 5.54 مليار دولار خـلال شهــر يناير 2024 مقابــل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(قمح بنسبـــة 41.8 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، أدويه ومحضرات صيدلة بنسبــة 9.9%، ذرة بنسبــة 15.1%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 60.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 2.7%، الغاز الطبيعى بنسبـة 20.9٪ ، سيارات ركوب بنسبة 92.9 %).