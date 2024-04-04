محمد سامي مديرًا عامًا لفرع «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور محمد سامي حامد، مديرًا عامًا لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.

الدكتور سامي خريج كلية الطب بجامعة قناة السويس، حصل على ماجستير جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قناة السويس، ثم حصل على الدكتوراه في نفس التخصص بكلية الطب جامعة قناة السويس، كما حصل على دبلومة إدارة المستشفيات والخدمة الصحية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم حصل بعدها على دبلومة إدارة الجودة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

نجح محمد سامي في الحصول على برنامج التميز في التدريس بالتعليم الطبي المصري من الأكاديمية الطبية العسكرية، كما حصل على برنامج تحديات الإدارة من الأكاديمية الطبية العسكرية.

كما حصل سامي على ماجستير إدارة الأعمال والرعاية الصحية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى جانب ماجستير لوجستيات الرعاية الصحية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إضافة حصوله على العديد من الشهادات من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية منها شهادة إدارة وتنفيذ استراتيجيات الأعمال جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية وشهادة إدارة، وتنفيذ استراتيجيات العمل المستدامة جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة إدارة وتنفيذ الاستراتيجيات الدولية لقطاعات الأعمال جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على شهادة إدارة اقتصاديات الرعاية الصحية، ودبلومة متخصصة في الاستراتيجيات الإدارية من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

شغل الدكتور محمد سامي، منصب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمستشفيات جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، ومنصب مدير تشغيل مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي، كما شغل نائب مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بوزارة الصحة والسكان جمهورية مصر العربية.

كما شغل منصب منسق تنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد ووكيل مديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية.

وحول هذه الحركة من التنقلات والتكليفات الموسعة للمناصب القيادية والإدارية بالهيئة، التي قام بها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قال إن الحركة شملت ضخ دماء جديدة من الشباب والاستعانة بكوادر القطاع الخاص لتحقيق مزيد من الإنجازات، كما لفت إلى تصعيد الكوادر الشابة، مشيرًا إلى أن التقييم العادل المبني على تحقيق المستهدفات ودقة تنفيذ التكليفات هو أساس التصعيد،

ولفت «السبكي» إلى تمكين المرأة والشباب في الحركة، وأكد لأول مرة تكليف مساعدين لكل مدراء العموم لضمان تأهيل الصف الثاني والثالث من الكوادر، بالإضافة إلى تكليف رئيس لإقليم الصعيد استعدادًا لمحافظات الصعيد في المرحلة الثانية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد أحمد السبكى الحرص على استقطاب الكوادر البشرية والإدارية من الكفاءات بكافة القطاعات لدعم الجهاز التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية بالعديد من أهل الخبرة والكفاءات تماشيًا مع رؤية الهيئة في استمرار تطوير آليات العمل بقطاع الرعاية الصحية وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية، كما أكد على دعم الابتكار والتنافسية على أسس موضوعية لتقديم نموذج متطور لأحد هيئات الجهاز الإداري في الجمهورية.