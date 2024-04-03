فوز جامعة دمياط ببطولة الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل

فاز فريق جامعة دمياط على فريق جامعة المنصورة الجديدة بنهائي بطولة الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل التاسعة عشر لكرة القدم و تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس بنتيجة 4- صفر .

نظم البطولة نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة تحت شعار " دورة الصداقة " في الفترة من 21 مارس الموافق 11 رمضان حتى 2 أبريل الموافق 23 رمضان ، وذلك بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية .

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، والدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الآداب ، والدكتور أحمد الجمل رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة ،و بحضور عمداء ووكلاء و أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والجامعات المشاركة .

وفاز الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة في بطولة جامعات الساحل بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف.

الجدير بالذكر أن الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل و التاسعة عشر لكرة القدم شهدت تسجيل 114 هدفا خلال 31 مباراة بمشاركة 168 لاعبا من 6 جامعات .