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الأربعاء 03 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصيف جمصة يستعد لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر

استعدادت مصيفجمصه
استعدادت مصيفجمصه لإستقبال الزائرين خلال عيد الفطر
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كلف أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اللواء عادل برغش، رئيس مدينة جمصه، بتجهيز المصيف ورفع كفاءته استعدادا لاستقبال المواطنين خلال ايام عيد الفطر المبارك .

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية، اليوم، انه جرى تكليف رئيس مدينة جمصة ان تكون المدينة فى أبهى صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لاستقبال الزوار وزيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الاسعاف عليه للتجاوب الفورى مع الطوارئ .

استعدادات مكثفة بمصيف جمصة لاستقبال الزائرين خلال أيام العيد:

كما وجه بقيام ادارة المرور مع إدارة المواقف لتنظيم حركة المرور وانتقال المواطنين وتوفير وسائل النقل بين جميع المدن والمراكز والقرى مع تكثيف الحملات المرورية لضمان انضباط السائقين والتصدي للمخالفين فورا.

يذكر أن محافظة الدقهلية، أعلنت اليوم، البدء في الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك بتكليف كافة قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة باتخاذ جميع التدابير اللازمة كل فى نطاقه استعدادا لاستقبال العيد.

وقال بيان محافظة الدقهلية  انه جرى التوجيه بأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة ، وتفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الإنضباط والإلتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع و الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين من خلال  تكثيف الحملات الرقابية من (الصحة- والتموين -والطب البيطرى-شرطة التموين- البيئة - الوحدات المحلية) لضبط السلع الغير صالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع والتأكد من الافراج الصحى وسحب العينات منها وتحليلها .

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استمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي طريق رافد جمصة في الدقهلية

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حريق يلتهم محتويات شقة سكنية بمصيف جمصة

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