مسيحية ويهودية وبوذية.. محمد مهنا: التصوف موجود في كل الأديان



قال الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،إن التصوف موجود في كل الأديان السماوية وغير السماوية ويوجد مسيحي متصوف و يهودي متصوف وبوذي متصوف



وتابع أن المكاشفة ليست دليلا إلا لصاحبها فقط أو من يتبعه بشرط أن تكون موافقة لأحكام الشرع الظاهرة، موضحا أن كل مكاشفة لا تخالف حكماً شرعياً أو عرفيا تصبح متفقة مع الشريعة .



وأكد أنه لا تصوف دون التزام بالقرآن الكريم والسنة النبوية وما دون ذلك لا شأن للصوفية به ولا نعرفه ولا علاقة له بالتصوف.

