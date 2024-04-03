محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وازدواج طريق أبو حاكم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والاحياء للوصول إلى بنية تحتيه سليمة بقطاع والطرق والكباري لافتا إلي أن المحافظة تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد المحافظ أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين / بني صالح بطول 22 كم وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه بالإضافة الي مبلغ 62 مليون جنية كاعتماد إضافي لسرعة الانتهاء من الاعمال الجارية بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً يربط مدينة الزقازيق بالطريق الاقليمي عند نزلتي ( بني صالح - السعديين) ومحافظات القاهرة والقاهرة الكبري فضلا عن ربطه بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح ويستوعب الكثافات المرورية القادمة من جنوب الدقهلية ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

استعرض المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة النقل حجم الاعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة الي ان الاعمال المنفذة علي عدد من المراحل المتعاقبة والتي بدات بتنفيذ 5 كم تم فيهم اعمال تغطية لجنابية لتنفيذ اعمال ازدواج الطريق (ابو حاكم -ميت ابوعلي- طحلة بردين ) واضاف انه تم الانتهاء من جميع الاعمال الخاصة بالرصف من تاسيس بالرمال ووضع طبقات الاساس بالسن ثم وضع الطبقة الاسفلتية لمسافة 3 كم في الاتجاهين من ابو حاكم اتجاه ميت ابو علي وبمتوسط عرض لكل اتجاه يصل الي 12 متر وجاري حاليا اعمال فرد الرمال ووضع طبقة اساس لمسافة 2 كم.

واشار الى أن هذه المسافة تشهد اعمال انشاء 3 كباري سطحية الأول علي مصرف ابو الاخضر بتكلفة تصل الي 12 مليون جنيه وسيتم بدء اعمال تنفيذه خلال الاسبوع القادم أما الكوبري الثاني والواقع علي بحر ابو الاخضر والكوبري الثالث الواقع علي مصرف القليوبي سيتم طرحهما العام المالي القادم لتوفير الاعتمادات اللازمة للتنفيذ .

وأوضح وكيل وزارة النقل أنه بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء جار العمل في مسافة 10 كيلو متر بـ3 مواقع متفرقة بدءا من كوبري النجار (طحلة بردين) وحتي بني هلال بمركز منيا القمح وتشهد الاعمال الجارية تنفيذ الاعمال الصناعية (حوائط ساندة وطبقات الرمال والتاسيس والاساس تمهيدا لاعمال الطبقة الاسفلتية.

واستطرد فوزي ان مسافة ال10 كيلو مترات الجاري العمل بهم ستكون طريق مزدوج يفصله حاجز خرساني ذو اتجاهين بالجزيرة الوسطي بعرض يصل الي 11.5 متر لكل اتجاه علي ان يقسم الاتجاه الواحد الي 3 حارات مرورية، وكذلك انشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر.

وأشار الي أن جميع الاعمال المنفذه تم التنسيق فيها مع جميع الجهات المعنية وقامت شركة الكهرباء بنقل اعمدة الانارة و تم ازالة لعدد من التعديات علي املاك الدولة والمباني المخالفة وذلك من خلال رئاسة مركز ومدينة الزقازيق لتسهيل عمليات التوسعة ليؤكد المحافظ علي سرعة الانتهاء مع نقل باقي أعمدة الانارة بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء لإتاحة الفرصة امام الشركات المنفذة لإنهاء أعمالها طبقا للجداول الزمنية المحددة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل علي توفير الوقت والجهد امام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل علي تسهيل المرور حتي مدينة ديرب نجم وصولا لمحافظات شرق الدلتا مؤكدا السعي الجاد للمحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل علي تخفيف حدة الزحام بها.

رافق المحافظ في الجولة اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق واشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.