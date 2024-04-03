توتر العلاقات بين بولندا وإسرائيل عقب مقتل موظفي إغاثة في غزة

تصاعدت حدة الخلاف بين وارسو والحكومة الإسرائيلية في أعقاب مقتل البولندي داميان سوبول الموظف في منظمة وورلد سنترال كيتشين في هجوم إسرائيلي أمس الثلاثاء على قطاع غزة.

وانتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الأربعاء رد فعل نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الواقعة والبيان الذي أدلى به السفير الإسرائيلي في بولندا ياكوف ليفني.

وكتب توسك في منشور على منصة " إكس ": "رئيس الوزراء بنيامين والسفير ليفني، أعرب أغلبية البولنديين عن تضامنهم مع إسرائيل بعد هجمات حماس".

وأضاف " أنتم تضعون هذا التضامن أمام الاختبار. هذا الهجوم المأساوي الذي استهدف متطوعين ورد فعلكم تجاهه أثارا غضبا مفهوما".

بينما قال نتنياهو إن إسرائيل تتحمل المسؤولية، إذ تحدث عن حادث مأساوي ناجم عن هجوم غير مقصود، مضيفا أن مثل هذه الحوادث تحدث خلال الحرب.