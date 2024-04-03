شعبة المحمول بالجيزة: الركود يضرب السوق رغم انخفاض الأسعار 25%

كشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، عن انخفاض أسعار الهواتف الذكية بنسب تتجاوز 25% منذ قرار الحكومة تحرير سعر الصرف، ولكن على الرغم من ذلك الانخفاض ارتفعت معدلات الركود بمعدلات غير مسبوقة الأمر الذي يتكبد معه التجار خسائر كبيرة.

وأوضح "نائب رئيس شعبة تجار المحمول"، أن أغلب شركات الهواتف الذكية العالمية أعلنت تخفيض أسعار منتجاتها بشكل متتالي بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف وهو ما كبد التجار خسائر كبيرة بسبب زيادة المخزون لديها من البضائع وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل الركود بالسوق، مشيرًا إلى أن شركة سامسونج الكورية تبقى هي الشركة الوحيدة التي لم تتجه لخفض الأسعار بل على العكس رفعت أسعار العديد من منتجاتها.

وتوقع "الحداد"، أن يستمر الركود خلال عيد الفطر المبارك وأن يشهد السوق تحركًا نسبيًا مع بدء أجازة منتصف العام الدراسي، مطالبًا الحكومة بمساندة الشركات المستوردة للهواتف الذكية ورفع الهواتف والألواح الذكية من قائمة السلع الترفيهية في ظل الاعتماد عليها بشكل أساسي في المنظومة التعليمية على وجه التحديد.