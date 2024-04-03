اتحاد المهن الطبية يعلن صرف معاش شهر مايو بدءا من اليوم

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) عن بدء تحويل المعاشات دفعة مايوعن أشهر (أبريل - مايو – يونيو) 2024 لأعضاء النقابات الأربعة وورثتهم اعتبارًا من اليوم بجميع البنوك.

ويأتي ذلك بناءً على قرار مجلس الاتحاد فى جلسته التى عقدت فى العشرين من فبراير الماضى عن صرف معاش شهر مايو للأعضاء وأسرهم مبكرًا عن موعده بمناسبة الأعياد، على أن يتم فى الأسبوع الأول من شهر أبريل.

ويشار إلى أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالى 121 ألف عضواً، فيما بلغ إجمالى قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 463 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالاً كل ثلاثة أشهر فى منتصف أشهر ( فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام، ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد،على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

َولإبلاغ الأعضاء، أرسلت إدارة النظم والمعلومات، أكثر من 100 ألف رسالة للأعضاء على أرقام هواتفهم المسجلة لدى إدارة المعاشات للتنويه عن صرف المعاش اليوم.

وجدير بالذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية يقدم معاشاً لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية:

1- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.

2- خطاب من أحد بنوك “مصر - الأهلى- الأسكندرية” بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

4- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.