الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يُحكم قبضته على البريميرليج بثنائية أمام ويستهام بالشوط الأول

فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات الشوط الأول من مباراته ضد ويستهام، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد" في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقدم بثنائية مبكرة حملت توقيع فيل فودين.

دخل مانشستر سيتي المباراة بتركيز عالٍ منذ الدقائق الأولى، سعيًا لحسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، دون انتظار لنتيجة مباراة أرسنال ضد إيفرتون.

ولم يخيّب فودين آمال جماهير السيتي، حيث نجح في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 2 و 18، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا، بينما نجح ويستهام في إحراز هدف تقليص الفارق من خلال محمد القدوس عن طريق مقصية رائعة.

سيطرت كتيبة السيتيزين على مجريات الشوط الأول، حيث استحوذت على الكرة بنسبة 67%، بينما لم يتمكن وست هام من تسديد أي كرة على مرمى إديرسون مورايس.

وفي الوقت الذي كان فيه مانشستر سيتي قريبًا من إنهاء الشوط الأول بثنائية نظيفة، نجح محمد قدوس في تقليص الفارق لصالح وست هام في الدقيقة 42، محمد القدوس عن طريق مقصية رائعة.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:



حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول- مانويل أكانجي- روبن دياز- كايل ووكر.

خط الوسط: رودري- كيفين دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: دوكو - إرلينج هالاند - فيل فودين.

يحتل فريق مانشستر سيتى صدارة الترتيب برصيد 88 نقطة، فيما يأتي ويستهام في المركز التاسع برصيد 52.