قداس ورتبة عيد العنصرة "حلول الروح القدس على التلاميذ"

في تمام الساعة 10:30 العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأحد 19 يونيو 2024، احتفل الأب طارق خيّاط، بقداس ورتبة عيد العنصرة (حلول الروح القدس على التلاميذ)، وذلك بحسب طقس الكنيسه السريانية الكاثوليكية، وذلك في كنيسة العائلة المقدسة - سد البوشرية.

وقال في القداس في مثل هذا يوم الخمسين بعد قيامتك المجيدة، إذ كان الرسل مجتمعين في العلية، جرى وعدك الإلهي لهم، بحلول الروح القدس عليهم بشكل ألسنة من نار ، فامتلأوا جميعًا حكمة إلهية، واستناروا بمعرفة الأسرار السماوية، وانطلقوا من العلية يتكلمون بلغات مختلف الشعوب، ويضعون أسس الكنيسة المقدسة، ويكرزون بالروح والحق.