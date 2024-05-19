وزير التنمية المحلية: تأهيل وتدريب جميع العاملين في منظومة المخلفات الصلبة

أعرب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن سعادته بالمشاركة في فاعلية تسليم كارنيهات مزاولة المهنة للعاملين بمجال المخلفات الحاصلين على التدريب ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظات المرحلة الأولى.

وقال وزير التنمية المحلية ان الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية المختلفة لتعزيز القدرات المؤسساتية للعاملين في وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات وتحسين بيئة عملهم بصفة مستمرة لإحداث تحول جذرى فى اتجاه إقتصادات خضراء وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن الدولة نفذت منظومة المخلفات البلدية الصلبة علي مدار السنوات الماضية منذ نهاية عام ٢٠١٩ وبلغت تكلفة الاستثمارات التي تم ضخها حوالي ٢٥ مليار جنيه لاحداث تطوير كبير في المنظومة بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة . مؤكدا حرص الوزارة على تأهيل وتدريب العاملين في منظومة المخلفات الصلبة في كافة القطاعات ووحدات البيئة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الجهات التدريبية بالدولة بأسلوب متميز في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا القيام بزيارات ميدانية تدريبية إلي المدافن الصحية والمحطات الوسيطة علي أرض المحافظات بما يساهم في تأهيل العاملين في منظومة المخلفات علي التقنيات الجديدة في المخلفات بما يساعد الدولة المصرية بالحفاظ علي المشروعات الجديدة في مجال البنية التحتية ضمن المنظومة بالمحافظات .

وقدم وزير التنمية المحلية خالص شكره لكافة الوزارات علي الدعم الذي قدمته في هذا الملف الخاص بتدريب وتأهيل العاملين في منظومة المخلفات بما يقابل كل التطوير الذي تم في مكونات المنظومة بما يفيد المحافظات للقيام بعمل مميز وبصورة أفضل وأجود.

وأشار الي المتابعة المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لمنظومة المخلفات الصلبة علي أرض المحافظات بما يعود بالنفع علي المواطنين ومستوي النظافة بالمحافظات .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تدريب عدد ٣٨٠ من العاملين بإدارات البيئة ، ووحدات الادارة المتكاملة للمخلفات بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع على مدار الأربعة أعوام الماضية ، مشيرا الي ان هذا التدريب يعد ترجمة حقيقية للاستفادة المثلى لما تم من استثمارات ممثلة في بنية تحتية في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة ومن ثم الحفاظ على موارد الدولة المصرية ، وذلك من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذى يقدم عدد من الفرص التدريبية تتجاوز ٦٥٠٠ فرصة تدريبية سنويا في مجالات التنمية المحلية .