أمن القاهرة يكشف ملابسات مقتل شاب على يد بائع اكسسوارات بدار السلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل مقتل شاب على يد بائع إكسسوارات بدار السلام .

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين ("شخصين" أحدهما توفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم)، و(مالك فرش إكسسوارات) بدائرة القسم لقيام الأخير بإفتراش بضاعته أمام مسكن أحدهما، حيث قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض فقام الأخير بإطلاق عيار خرطوش مما أسفر عن إصابة أحدهما ووفاته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمَين، وبحوزتهما (فرد خرطوش محلى- سلاح أبيض)، وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.