جولة تصحيح المسار.. أرسنال في مواجهة سهلة أمام لوتون تاون

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء الليلة نحو مسابقة البريميرليج، لمتابعة مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الـ31 "جولة تصحيح المسار"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ففي تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، يستضيف فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد الننى لاعب المنتخب الوطني، نظيره لوتون تاون، وذلك على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي .

وكانت مواجهة الدور الأول قد شهدت غزاره تهديفية من قبل الفريقين بـ7 أهداف، حقق خلالها فريق أرسنال الفوز فى الدقائق الأخيرة بأربعة أهداف لثلاثة، وذلك على ملعب "كينلورث رود"، ضمن منافسات الجولة الـ15.

ويسعى فريق أرسنال لتحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط، لضمان بقائه فى المنافسة على لقب البريميرليج، بعد التعادل فى الجولة الأخيرة فى قمة الدوري الإنجليزى مع مانشستر سيتى، سلبياً بدون أهداف.

هذا التعادل أسقط فريق أرسنال من قمة البريميرليج، بعد أن كان يحتلها بفارق الأهداف عن غريمه ليفربول، ليترك الريدز يغرد وحيدًا فى الصدارة بفارق نقطتين، وابتعد السيتى بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر.

ويحتل فريق أرسنال وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث، حصدها من 30 جولة، حقق الفوز فى 20 جولة، حضر التعادل فى 5 مباريات، وتعرض للهزيمة فى 4 مواجهات، وسجل 70 هدفا واهتزت شباكه فى 24 مناسبة.

بينما يحتل فريق لوتون تاون المركز الـ 18 برصيد 22 نقطة، حصدها من 30 جولة، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 7 جولات، وهزم فى 18 جولة.