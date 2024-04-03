وكيل "صحة الشيوخ": كلمة السيسي خلال حفل التنصيب اتسمت بالمصارحة والشفافية

وصف النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل التنصيب لولاية رئاسية جديدة، بأنها كلمة تتسم بالمصارحة والشفافية والمكاشفة، في مشهد مهيب وصورة مشرفة في مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب أداء اليمين الدستورية.

وأوضح د.خضير فى تصريحات صحفية له اليوم، أن كلمة الرئيس السيسي كشفت حجم التحديات والأزمات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، وكيف تم التغلب عليها بالاتحاد والتكاتف، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والتي ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد والبرامج المجتمعية لتجاوزها بما يتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة.

وأضاف وكيل صحة الشيوخ، كلمة الرئيس تاريخية وعد فيها باستكمال جهود الحوار الوطني وتعزيز مسار تمكين الشباب، تستحق الشهادة والاصطفاف من الجميع، لتمضي مصر في طريقها نحو الاستقرار.

وأشار “خضير” إلى قول الرئيس السيسي، إلى أن الشعب المصري هو صاحب الكلمة وصاحب القرار، رمز الأصالة والعزة والصمود، هذا الشعب الذي اختار وانتخب سياسات وإنجازات تحققت، وهو الذي واجه الإرهاب وتصدى له، وتحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي وقسوته، وواجه الأزمات المتعاقبة الإقليمية والدولية بثبات ووعى وطني لا مثيل له رغم تحديات الحياة اليومية، لافتا إلى أن هذه الكلمة تعبر عن مدى الثقة بين المواطن المصري وزعامته طيلة السنوات الماضية.

واختتم النائب الدكتور حسين خضير، بالقول: إن كلمة الرئيس تعبر في بداية مرحلة رئاسية جديدة، عن التزام وعهد أمام الشعب المصري باستمرار خطط التنمية على كافة المستويات، واستمرار الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.