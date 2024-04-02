التعادل الإيجابي يحسم ديربي لندن بين وست هام وتوتنهام

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة ديربي لندن بين وست هام وضيفه توتنهام هوتسبير، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث افتتح برينان جونسون التهديف لصالح السبيرز في الدقيقة الخامسة وذلك من صناعة الألماني تيمو فيرنر.

وأدرك المدافع كورت زوما التعادل للمطارق في الدقيقة 19 من صناعة الجناح جارود بوين، لتستمر هذه النتيجة حتى نهاية الشوط الثاني بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لخطف الثلاث نقاط.

وبتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 57 نقطة، يحتل بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما وصل وست هام إلى النقطة 45، يظل بها في المرتبة السابعة.

وكان توتنهام، بدأ اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو

خط الوسط: بيسوما - بينتانكور - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: برينان جونسون - سون هيونج مين - تيمو فيرنر.