أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

الثلاثاء 02/أبريل/2024 - 10:57 م

غلبت حالة من التذبذب على أسعار العملات في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 بمعظم البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، ليتحسن سعر الدولار مرتفعًا بنحو ثلاثة قروش مقارنة ببداية التعاملات، بينما انخفض أسعار معظم العملات الأخرى. وتعرض «البوابة نبوز» تقريرًا تفصيليًّا حول أسعار صرف اشهر العملات العربية والأجنبية.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

الدولار: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 للبيع.

اليورو: 50.63 جنيه للشراء، و50.75 للبيع.

الجنيه الإسترليني: 59.22 جنيه للشراء، و59.36 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.56 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 153.08 جنيه للشراء، 153.46 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.11 جنيه للشراء، و147.21 للبيع.

بنك مصر: 47.11 جنيه للشراء، و47.21 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 47.15 جنيها للشراء و47.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 47.14 جنيه للشراء و47.24 للبيع.

سعر اليورو في اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.52 جنيه للشراء، و50.77 للبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.73 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 50.55 جنيه للشراء، و50.79 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 50.55 جنيه للشراء، و50.75 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.07 جنيه للشراء، و59.37 للبيع.

بنك مصر: 59.07 جنيه للشراء، و59.35 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 59.10 جنيه للشراء، و59.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 59.11 جنيه للشراء، و59.39 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.55 جنيه للشراء، و12.58 للبيع.

بنك مصر: 12.55 جنيه للشراء، و12.58 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 12.58 جنيه للشراء، و12.62 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 12.56 جنيه للشراء، و12.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

البنك الأهلي المصري: 152.43 جنيه للشراء، و153.45 للبيع.

بنك مصر: 153.19 جنيه للشراء، و153.45 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 146.16 جنيه للشراء، و153.75 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 153.14 جنيه للشراء، و153.55 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.83 جنيه للشراء، و12.85 للبيع.

بنك مصر: 12.84 جنيه للشراء، و12.85 للبيع

البنك المصري الخليجي: 12.82 جنيه للشراء، و12.86 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 12.83 جنيه للشراء، و12.86 للبيع.