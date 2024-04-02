الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تنتهي من بناء وتشغيل قاعدة البيانات المجمعة “Data warehouse”

أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور iscore ”، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات تحليل وتبادل البيانات والاستعلام عن البيانات الائتمانية في مصر، الانتهاء من بناء وتشغيل قاعدة البيانات المجمعة “Datawarehouse”، بالتعاون مع مقدم التقنية، شركة “تيرا داتا” العالمية المتخصصة في مجال أنظمة البيانات والتحليلات السحابية ومنصات بيانات الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الشركة الداعمة لتنفيذ رؤية مصر 2030 ، ومبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، عبر تبني التقنيات المتطورة التي تلبي متطلبات العصر الرقمي، وتقديم حلول مبتكرة في مجال تحليل البيانات وتساعد في رفع الكفاءة التشغيلية وكفاءه الخدمات المقدمة وتوفير الدعم والبيانات الدقيقة اللازمة لاتخاذ القرارات الائتمانية ومتابعة الأعمال لتعزيز الاستدامة في القطاع المالي في مصر.

وتؤكد الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور iscore ”، حرصها على تطبيق أحدث الاطر لحوكمة البيانات ، التى تضاهى تلك المطبقة في كبرى المؤسسات و الشركات بالعالم، بجانب حرصها على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية وقاعدة البيانات المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مبتكرة جديدة وتحليلات متقدمة وميكنة تبادل البيانات.

كما تحرص شركة “آي سكور iscore ”، على توفير الدعم الفني والمشورة التقنية للقطاع المالي المصرفي وغير المصرفي للشركات العاملة في مجال منح التسهيلات في السوق المصري مما يعزز دورها كلاعب محوري في الاقتصاد الرقمي في مصر.