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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

لجين عمران: العمل بالإعلام غير مضمون والسوشيال ميديا باب الشهرة

الإعلامية لجين عمران
الإعلامية لجين عمران
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أكدت الإعلامية لجين عمران، أن العمل بالإعلام غير مضمون والظروف تأكد لها صحة هذا التصريح، ولابد أن يكون هناك دخل جانبي وإضافي، مشددة على أن هذا الدرس أخذته من الفنانة صباح ومسلسل قصة حياتها، ولا تحب أن تصل لمثل هذه النهاية.

ونوهت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنها تبحث عن مصادر تكون مضمونة وتضمن حياة كريمة في حياتها، مشددة على أن قانون الإعلام يتغير مع الوقت وكان في السابق التلفزيون واليوم أصبح إعلام حديث وسحب البساط من التلفزيون الرقمي.

وتابعت: السوشيال ميديا أصبحت باب للشهرة، موضحة أن المعايير الخاصة بالإعلام والسوشيال ميديا هو مصدر مكمل للإعلام كدخل لأي إعلامي أو فنان، موضحة أنه أصبحت أقرب للجميع من خلال السوشيال ميديا، والجميع أصبح في حياتها بالطريقة التي تريدها.

واستكملت: "بعمل حساب لبكرة وبشعر للأمان.. مصدر الأمان الأهم هو أهلي وهي في أمان بسببهم".

الإعلامية لجين عمران العمل بالإعلام الاعلامية اسما ابراهيم