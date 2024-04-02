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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني يبحثان افتراضيًا العلاقات الثنائية وملفات الشرق الأوسط

بايدن وشي جين
بايدن وشي جين
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أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مباحثات افتراضية مع نظيره الصيني شي جين بينغ تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات الشرق الأوسط.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن المباحثات بين بايدن وشي ركزت على قضايا التبادل التجاري وتايوان والذكاء الاصطناعي وملفات الشرق الاوسط وأوكرانيا وتعزيز التواصل بين البلدين لإدارة المنافسة وتجنب النزاع.

وكان آخر لقاء للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.

وقد كان هذا اللقاء الأول بين الرئيسين منذ قمة مجموعة العشرين في بالي، في إندونيسيا، في نوفمبر ٢٠٢٢، وقد وصف الرئيس بايدن الاجتماع الأخير بنظيره الصيني بأنه "بنّاء ومثمر".

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