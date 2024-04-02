عباس: فلسطين وشعبها يقفان إلى جانب الأردن وحفظ أمنه واستقراره

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين والشعب الفلسطيني يقفان إلى جانب الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وثمن أبو مازن في تصريح الدور الكبير الذي يقوم به الأردن، وخصوصا الموقف الثابت للملك عبد الله الثاني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ومن أجل وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وتأمين وصول أكبر قدر من المساعدات ومواد الإغاثة إليهم، وموقف الأردن القوي والثابت ضد التهجير ومن أجل صون وحماية القضية الفلسطينية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الوصاية الهاشمية عليها.

وأكد الرفض القاطع وإدانة أي محاولة من شأنها المس بأمن الأردن الشقيق واستقراره، مشيرًا إلى أن أمن الأردن هو مصلحة حيوية للشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية، محذرًا من أن أي سوء تقدير للحسابات بخصوص هذه المسألة سيقود المنطقة بأسرها إلى الفوضى.

وقال أبو مازن "إن الأردن الشقيق يستحق الشكر والثناء، وليس التآمر على أمنه واستقراره"، معربًا عن ثقته بقدرة الدولة الأردنية على إفشال هذه المحاولات اليائسة في مهدها، مؤكدًا أن فلسطين والأردن تربطهما علاقات المصير المشترك.