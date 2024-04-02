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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يهنئ السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قدم  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،التهنئة للرئيس السيسي بالنيابة عن شعب الغربية والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استمراراً للجهود التي بدأها  لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور شاكرا عطائه المستمر واستمرار الجهود المتواصلة المخلصة، لقيادة مسيرة العمل الوطني، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم.

ودعا محافظ الغربية المولى عز وجل أن يعين الرئيس السيسي ويوفقه في ولايته الثالثة وأن يسدد خطاه لتحقيق الاستقرار والتنمية والرفعة لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

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