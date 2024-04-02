ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

الزبادي بالفاكهة والبطاطس باللحم.. أكلات ترهق معدتك في رمضان

صورة توضيحية
صورة توضيحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعاني الكثير من اضطرابات في الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان وخاصة بعد تناولهم الوجبات الدسمة والحلويات في فترات قصيرة، ويظن كثير من الناس أن كمية ما يتناولونه من الطعام هو السبب في مشاكل المعدة أو حتى زيادة الوزن إلا أن الدراسات أثبت أن تناول مواد غذائية مختلفة معا يؤدي إلى مشكلات صحية وسوء الهضم، ما يؤثر سلبا في الصحة بشكل عام.

ونقلا عن موقع NEWS.ru الطبي، فقد أكدت خبيرة التغذية الروسية "ناتاليا لازورينكو" أن العائق في ذلك يكمن في البروتينات والنشا واللحم والحليب والحمضيات والزبادي والطريقة الخاطئة لتناولهم معاًا في فترات وجيزة. 

ووفقا لها، يؤدي تناول اللحم مع البطاطس إلى سوء الهضم والشعور بثقل في المعدة، كما أن تناول الفواكه بعد وجبة الطعام مباشرة يؤدي إلى التخمر وتكوين الغازات في المعدة بسبب اختلاف سرعة هضم هذه المواد.

وأضافت لازورينكو، يمكن للحمض الموجود في الحمضيات أن يسبب تخثر بروتين الحليب، ما يؤدي إلى اضطراب عمل المعدة. ويمكن لحموضة الفاكهة أن تدمر البروبيوتيك الموجود في الزبادي، ما يقلل من فوائد تناولهما معا. كما يسبب تناول اللحوم مع الكحول ضغطا زائدا على الكبد ويضعف عملية الهضم.

وأشارت إلى خطورة تناول حلويات رمضان بعد الإفطار مباشرة، لأن تناول الحلويات بإفراط يتسبب في إمداد الجسم بنسبة كبيرة من الفركتوز، والذي يتحول إلى دهون ويتم نقل جزء منها إلى الجسم، لكن المتبقي منها يظل في الكبد ويتراكم مسبباً مشاكل كبيرة على الكبد، وتتسبب كذلك في ارتفاع ضغط الدم التسبب في إرهاق الكلى وضغط وظائفه قد تتسبب في بعض الأحيان بالتسبب في قصور الكلى وتتسبب في الإصابة بالتهابات الكلى وفي بعض الحالات تتسبب في حدوث الفشل الكلوي. 

وكانت لازورينكو قد أكدت في وقت سابق، أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​هو أحد أكثر أنواع الأنظمة الغذائية التي تم بحثها والموصى بها، لأنه وفقا لها، هذا النظام الغذائي غني بالأطعمة النباتية وزيت الزيتون والمكسرات والأسماك والفواكه، ما يساعد في الحفاظ على صحة القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما يحمي ​​من الالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري ويحافظ على وزن صحي.

 

ارتفاع ضغط الدم البروبيوتيك الجهاز الهضمي الحفاظ على صحة القلب الحمضيات الفشل الكلوي الفواكه الفركتوز الكحول الوجبات الدسمة تناول الفواكه تناول اللحوم خبيرة التغذية الروسية شهر رمضان صحة القلب ضغط الدم زيادة الوزن مرض السكر مكسرات