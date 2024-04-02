بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة

أصدر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بيان رسمي جاء نصه كالآتي:

باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة الإدارية، رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها ودعمها الكامل لجميع قيادات الدولة المصرية، لاستكمال مسيرة التنمية والرخاء والازدهار، نحو الجمهورية الجديدة. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".