ترخيص 1161 إعلانا بمراكز ومدن الشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة إجراءات ترخيص الإعلانات واللوحات المخالفة وغير المرخصة بالشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقاً للقانون وكذلك بذل المزيد من الجهد لتحصيل المستحقات المتعلقة بالإعلانات بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الإستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

ومن جانبها أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إلى الإنتهاء من ترخيص ١١٦١إعلان بمراكز ومدن المحافظة خلال شهر مارس الماضى والذين جاءوا على النحو التالي ٤٤ إعلان بحى أول الزقازيق و٩٥ إعلان بحى ثان الزقازيق و١٤٣ إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و٢٣ إعلان بمركز ومدينة أبو حماد و٧٧ إعلان بمركز ومدينة كفرصقر و١٠١ إعلان بمركز ومدينة منيا القمح و١٤٢ إعلان بمركز ومدينة بلبيس.

و١٢٤ إعلان بمركز ومدينة أبوكبير.

و٣٠ إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر.

و٨٣ إعلان بمركز ومدينة فاقوس.

و١٠ إعلانات بمركز ومدينة الحسينية.

و١٣٣ إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم.

و ١٢ إعلان بمدينة القنايات.

و٤٩ إعلان بمركز ومدينة مشتول السوق

و٣٣ إعلانات بمركز ومدينة ههيا.

و٤ إعلانات بمدينة منشأة أبو عمر.

و٢٦ إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر

و٩ إعلانات بمدينة القرين وذلك طبقاً للائحة إعلانات المحافظة بشأن الإعلانات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

أكد المحافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات ، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.