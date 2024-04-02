مصرع وإصابة 30 شخصا نتيجة حادث على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهد منذ قليل الطريق الصحراوي الشرقي بين سوهاج والبحر الأحمر حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 95، مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 29 راكبًا، وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات عن طريق سيارات هيئة الإسعاف .

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من قوات النجدة وتأمين الطرق بوقوع الحادث وتبين أن الأتوبيس القادم من القاهرة باتجاه نجع حمادي وان الحادثه بسبب السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة .

وأسفر الحادث عن إصابات متفاوتة بين الركاب، وتم استدعاء 28 سيارة إسعاف من سوهاج وأسيوط للتعامل مع الوضع وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .