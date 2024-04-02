ads
الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مصرع وإصابة 30 شخصا نتيجة حادث على الطريق الصحراوي بسوهاج

جانب من الحادثة
جانب من الحادثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد منذ قليل الطريق الصحراوي الشرقي بين سوهاج والبحر الأحمر حادث انقلاب أتوبيس عند الكيلو 95، مما أدى إلى وفاة طفل وإصابة 29 راكبًا، وتم نقل الضحايا إلى المستشفيات عن طريق سيارات هيئة الإسعاف .
وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من قوات النجدة وتأمين الطرق بوقوع الحادث وتبين أن الأتوبيس القادم من القاهرة باتجاه نجع حمادي وان الحادثه بسبب السرعة الزائدة وفقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة .

وأسفر الحادث عن إصابات متفاوتة بين الركاب، وتم استدعاء 28 سيارة إسعاف من سوهاج وأسيوط للتعامل مع الوضع وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة .

الحادث البحر الاحمر الاتوبيس الصحراوى الشرقى الطريق الصحراوي الشرقي الطريق الصحراوي بسوهاج انقلاب اتوبيس