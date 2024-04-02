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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. حنفي جبالي: برلمان البحر الأبيض المتوسط اختار الرئيس السيسي بطل السلام لعام 2024

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
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أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له دور فاعل في احتواء الأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة، وتخفيف معاناة أهل القطاع.

وقال "جبالي" في كلمته خلال حفل تنصيب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء: "إن مجهودات الرئيس نالت استحسان المجتمع الدولي وجاء قرار برلمان البحر الأبيض المتوسط باختيار السيسي للحصول على جائزة بطل السلام لعام 2024 تتويجا لجهودكم الفريدة التي بذلتموها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع، أن الرئيس السيسي وجه أيضا بفتح المنافذ الجنوبية للسماح للسودانيين بالدخول في أعقاب الأزمة السودانية الأخيرة، موضحًا: "تاريخنا المصري يشهد على الكثير من الشخصيات الرائدة الذين واجهوا الكثير من العقبات بشجاعة وثبات"، مضيفا: "في الأوقات الفاصلة يحتاج الوطن أصحاب المواقف القوية ولا يخفى علينا أن الطريق نحو التقدم والازدهار محفوفا الصعوبات".

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