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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الخارجية البريطانية تطالب بإمدادها بمزيد من المعلومات حول مقتل أحد رعاياها في غزة

غارة جوية إسرائيلية
غارة جوية إسرائيلية بغزة
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طالبت وزارة الخارجية البريطانية الجهات المعنية بإمدادها بمزيد من المعلومات حول مقتل متطوع بريطاني في غارة جوية إسرائيلية بغزة.
وأفادت الوزارة - في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء - "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوفاة مواطن بريطاني في غزة ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل".
وكان المواطن البريطاني من بين سبعة من عمال الإغاثة الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية بغزة، وهو يعمل لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي لإمداد سكان غزة بالمواد الغذائية.
على صعيد آخر، دعت نحو 60 منظمة ومؤسسة خيرية بالمملكة المتحدة، لإنشاء نظام تأشيرات على النمط الأوكراني للفلسطينيين المحاصرين في غزة.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن خطابا موقعا من قبل ما يقرب من 60 مؤسسة خيرية ومكتب محاماة ومنظمة سيتم إرساله إلى وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي يدعو إلى إنشاء نظام تأشيرات على النمط الأوكراني للفلسطينيين المحاصرين في غزة والذين لديهم عائلات في المملكة المتحدة.
وأضافت أنه تم التوقيع على العريضة تدعو إلى خطة تأشيرة عائلية فلسطينية، من قبل أكثر من 54 ألف شخص حتى الآن ويتطلب الأمر 100 ألف توقيع حتى يتم طرحه للمناقشة في البرلمان البريطاني.

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