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الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. وصول الرئيس السيسي إلى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لأداء اليمين الدستورية

وصول الرئيس السيسي
وصول الرئيس السيسي لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية لأداء اليم
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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور كل من شيخ الأزهر والبابا تواضروس والحكومة المصرية.

ومن المقرر أن يفتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أولى جلساته البرلمانية، بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم في تمام الساعة 11 صباحًا.

ويقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتلو القسم الدستوري أمام مجلس النواب، ويكون نصه كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

وتطلق المدفعية عقب أداء اليمين الدستوري 21 طلقة، احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية جديدة للبلاد.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان قد أدى اليمين الدستورية عن فترة الولاية الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في عام2014، بينما أدى اليمين الدستورية، في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب 2018.

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