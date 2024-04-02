اليوم.. طقس حار نهارا وأمطار رعدية على سيناء والعظمى بالقاهرة 31

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء؛ إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ودافئ على السواحل الشمالية وطقس لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد الثلاثاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأيضًا يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 36 العظمى والصغرى 20 درجة.